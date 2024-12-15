Эмильен Жаклен: «Мы гордимся, что снова победили норвежцев. Обыграть их – большой вызов для нас уже многие годы»

Эмильен Жаклен рассказал о многолетней борьбе Франции и Норвегии в биатлоне.

Сегодня сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене – помимо Жаклена за команду выступили Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе и Эрик Перро. Норвежцы Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Вебьорн Сорум финишировали вторыми.

«До этой гонки я не знал, что мы еще никогда не побеждали в Хохфильцене. Можно сказать, сотворили историю. Обыграть норвежцев – большой вызов для нас уже в течение многих лет. Сегодня мы сделали то же самое, что и [на этапе] в Контиолахти, для нас это многое значит. Гордимся, что снова победили», – сказал Жаклен.