Иван Черезов: «Гербулов наставлял, что на четырех рубежах может быть максимум один штраф. Наши ребята показывают недопустимую стрельбу»

Черезов считает, что российские биатлонисты показывают недопустимую стрельбу.

«Нас тренер Гербулов Андрей Александрович наставлял, что на четырех рубежах может быть максимум один штраф. Эстафета вообще должна быть без дополнительных патронов. Наши ребята показывают недопустимую стрельбу.

Можно всегда на кого‑то валить. Но спортсмен сам стреляет, ему никто не мешает. Он сам должен в себе искать ощущения, чтобы отработать чисто и без ошибок», – сказал трехкратный чемпион мира Иван Черезов.