Наталия Шевченко: «У Падина возникли проблемы со здоровьем. Наверное, он присоединится к нам на Кубке Содружества в Чайковском»

Биатлонистка Шевченко рассказала о проблемах со здоровьем у тренера Падина.

Сегодня Наталия Шевченко завоевала серебро в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске.

«В этом году Андрей Викторович с нами был до вкатывания, а сейчас он находится в Екатеринбурге. У него возникли проблемы со здоровьем, которыми он сейчас занимается и, наверное, присоединится к нам уже на Кубке Содружества в Чайковском», – сказала Шевченко.