Наталия Шевченко: «У Падина возникли проблемы со здоровьем. Наверное, он присоединится к нам на Кубке Содружества в Чайковском»
Биатлонистка Шевченко рассказала о проблемах со здоровьем у тренера Падина.
Сегодня Наталия Шевченко завоевала серебро в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске.
«В этом году Андрей Викторович с нами был до вкатывания, а сейчас он находится в Екатеринбурге. У него возникли проблемы со здоровьем, которыми он сейчас занимается и, наверное, присоединится к нам уже на Кубке Содружества в Чайковском», – сказала Шевченко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Vprognoze.ru
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем