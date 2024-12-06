Смольский о победе в спринте: «На финише Латыпова был в разминочной зоне, кричал: «Эдик, не надо!»
Белорусский биатлонист Смольский высказался о победе на Кубке России.
Смольский выиграл спринт, на 0,3 секунды опередив россиянина Эдуарда Латыпова.
«На финише Латыпова был в разминочной зоне, кричал: «Эдик, не надо!» Эмоции крутые, потому что такая плотность, борьба, рад, что смог победить.
Такая плотность говорит о том, что я в хорошей форме, и Эдуард хорошо себя чувствует. Все в оптимальной форме, скольжение плюс-минус одинаковое. Гонка одна из крутых, занесу ее в актив, доволен работой на рубеже и дистанции. Не скажу, что сегодня особенно холодно. Не так, как обычно в Хантах», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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