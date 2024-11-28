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Александр Тихонов: «Кто назвал Исинбаеву предателем, тот сам предатель!»

Александр Тихонов не согласен с Еленой Вяльбе в том, что Исинбаева – предатель.

«У нас предателем надо звать Чубайса, а Елена Исинбаева просто ошиблась в своих словах, я с ней разговаривал.

Она рекордсменка мира и олимпийская чемпионка, а ее взяли и обосрали, причем те, кто ничего не сделал для российского спорта и экономики.

Исинбаева в Лужниках побила рекорд подобно полету Гагарина. Она ошибалась в двух словах, но она – героиня, которая поставила все мировые рекорды. Разве Бубку украинцы как-то называли? А мы все время ищем дерьмо. Кто назвал Исинбаеву предателем, тот сам предатель!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Елена Вяльбе: «Исинбаева – предатель Родины. «Я номинальный майор» – какого хрена ты тогда ходила погоны эти получала?»

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
logoЕлена Исинбаева
logoЕлена Вяльбе
logoАлександр Тихонов
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