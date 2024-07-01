Дмитрий Губерниев: «Я конкуренции с нейросетями не боюсь. Прокомментировать лыжи и биатлон так же ярко, как я, они не смогут»

Теги телевидение лыжные гонки Дмитрий Губерниев Матч ТВ технологии Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил, что в своей работе не боится конкуренции с нейросетями.

Американский канал NBC сообщал, что задействует искусственный интеллект для озвучивания сюжетов про Олимпиаду-2024 в Париже.

– Развитие нейросетей – это ожидаемо. И ожидалось, что рано или поздно они смогут комментировать. Однако все равно это машина, и нейросети не хватает главного, чего есть у человека и живого комментария, – души и эмоций.

Нейросеть сможет рассказывать какие‑то факты, но эмоций и энергии ей будет не хватать. Так что я конкуренции с нейросетями не боюсь, я к ней готов.

Вот футбольным коллегам стоит опасаться. А прокомментировать лыжи и биатлон так же ярко, как я, они (нейросети) не смогут.

– Допускаете, что в будущем прокомментируете спортивное событие в паре с нейросетью? Готовы ли?

– Я уже ничему не удивлюсь при таком развитии технологий. Не исключаю.

Возможно, мы бы в паре как раз могли прокомментировать футбол, где я бы отвечал за эмоциональную составляющую, а нейросеть за цифры, факты и так далее, – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.

18 комментариев
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Ну не знаю, вон, вместо Мостового, нейросеть уже с год каждый день интервью дает, никто не заметил подмены. Может и с майонезом так прокатит. Главное озвучку подобрать повизгливее.
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Ну нейросеть не может страдать от биполярки
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Тут согласен. От нейросетей не испытываешь такой же испанский стыд, как от комментариев Губерниева
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Ну естественно , нейросеть ПОКА еще на научили таким словам -говно, свинья -и они не некогда не смогут плевать в лицо оппоненту-тут уж гу на высоте--" МАСТЕР"
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Ответ Its my life
Ну нейросеть не может страдать от биполярки
Начнет, если пообщается с Губерниевым.
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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Дима, самовлюблённый павлин.
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"Я и есть нейросеть" - проговорился Губерниев
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Весь Матч-ТВ давно можно на нейросеть поменять, хуже точно не будет, а возможно и гораздо лучше
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А так "ярко" и не надо...
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Да ладно... Просто никто не ставил цель научить нейросети орать как потерпевший в прямом эфире и нести ахинею.
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Смогут лучше
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Яркая лампочка в местном подвале.
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Нейросеть:майонез на мыло!
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Он, видимо, не знает, что нейросети уже песни пишут с великолепными текстами и музыкой
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Сможет Димон ещё и лучше комментировать
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за то со звуком можно смотреть. и не переключать канал.
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Ответ Роман Головешкин
Только не футбол.!!
Губошлёпа долой с комментаторов!!!!!
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