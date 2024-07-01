Дмитрий Губерниев: «Я конкуренции с нейросетями не боюсь. Прокомментировать лыжи и биатлон так же ярко, как я, они не смогут»

Дмитрий Губерниев заявил, что в своей работе не боится конкуренции с нейросетями.

Американский канал NBC сообщал, что задействует искусственный интеллект для озвучивания сюжетов про Олимпиаду-2024 в Париже.

– Развитие нейросетей – это ожидаемо. И ожидалось, что рано или поздно они смогут комментировать. Однако все равно это машина, и нейросети не хватает главного, чего есть у человека и живого комментария, – души и эмоций.

Нейросеть сможет рассказывать какие‑то факты, но эмоций и энергии ей будет не хватать. Так что я конкуренции с нейросетями не боюсь, я к ней готов.

Вот футбольным коллегам стоит опасаться. А прокомментировать лыжи и биатлон так же ярко, как я, они (нейросети) не смогут.

– Допускаете, что в будущем прокомментируете спортивное событие в паре с нейросетью? Готовы ли?

– Я уже ничему не удивлюсь при таком развитии технологий. Не исключаю.

Возможно, мы бы в паре как раз могли прокомментировать футбол, где я бы отвечал за эмоциональную составляющую, а нейросеть за цифры, факты и так далее, – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.