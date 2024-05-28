Фийон-Майе о подготовке к сезону: «Теперь я самый старпер в группе. И раз уж я дед, то хочу быть правильным дедом»

Биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал о роли «деда» в сборной Франции.

Сейчас Фийон-Майе, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Оскар Ломбардо и Эрик Перро проводят сбор в Атлантических Пиренеях.

– В отсутствие Антонина Гигонна вы сейчас самый опытный спортсмен в группе A.

– Да, мне скоро исполнится 32, и теперь я в группе самый старпер, ха-ха! У меня не так много прозвищ, поэтому я не против. Есть атлеты вроде Тарьея Бо, которые в 35 лет продолжают успешно соревноваться. И раз уж я дед, то хочу быть правильным дедом.

– Вы что-нибудь меняли в новой подготовке к сезону?

– Кардинальных изменений нет, потому что они не всегда приносят пользу, особенно учитывая не лучшую подготовку к прошлому сезону. Это не вина тренеров, а скорее усталость, которая довольно сильно проявилась.

Сейчас мы всем составом подкорректировали программу до сентября. В основном будем уделять внимание объемам и длительности тренировок. В прошлом году я частично упустил этот момент.

– Что бы вы хотели улучшить по сравнению с прошлым сезоном?

– В этом году я хочу исправить ошибки, допущенные за последние два цикла подготовки. Хочу обрести полную уверенность в себе, улучшить стрельбу, которая летом была неплохой, но зимой рассыпалась. Это стало главным минусом моего сезона.

На лыжне я по-прежнему оставался в топ-10, что стало некоторой неожиданностью. Опыта у меня достаточно, и сейчас я тоже готов побороться, – сказал двукратный олимпийский чемпион Фийон-Майе.