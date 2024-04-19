Падин о Грухвиной в основной сборной: «Она попала на подготовку тренерским решением. Считаем ее перспективной спортсменкой»

Андрей Падин объяснил, почему в основную сборную России вошли Грухвина и Дюжева.

– Сложилось впечатление, что некоторые биатлонистки попали в команду по блату. Не могли бы объяснить, как принималось решение по ?

– Она попала на подготовку тренерским решением. Плюс она попадает по критериям отбора Министерства спорта, потому что на Спартакиаде сильнейших в составе сборной Тюменской области заняла третье место в эстафетной гонке.

Тренерское решение объясняется тем, что человек был приглашен из лыжных гонок. Да, если сравнивать с Наталией Шевченко, то у Анны реализоваться пока не получилось. Но мы надеемся на Грухвину, считаем ее перспективной спортсменкой, которая в будущем поможет нам.

Ей сейчас было бы неразумно менять группу, потому что ей нужно сохранить методическую направленность тренировок. Если мы ее из основной команды переведем в резервную, то у нее изменится методическая часть, что может повлиять на нее.

Хочется, чтобы Аня оправдала очень высокое доверие, чтобы она включилась профессионально в работу, и чтобы нам, тренерам, весной не пришлось за нее краснеть.

– Будет ли Грухвина получить зарплату сборника? Или она будет находиться в национальной команде за счет средств Тюменской области?

– Члены сборной команды должны получать зарплату в ЦСП, но у нас есть схема, где ряд спортсменов, которые показали высокие результаты и не находятся на централизованной подготовке, будут получать зарплату ЦСП.

По таким критериям у нас Грухвина не проходит, поэтому на централизованной подготовке она будет, а зарплату будет получать в своем регионе.

– Кира Дюжева тоже попала тренерским решением. В чем ее преимущество?

– Кира пришла к нам из юниорской команды. У нее были не самые яркие показатели в дистанционной скорости и стрелковой составляющей, но по ходу сезона у нее были гонки, где она была конкурентоспособна с лидерами нашего российского биатлона.

Это нам позволяет сделать вывод, что это хорошая перспективная спортсменка, природой одаренная. Теперь задача нашего тренерского штаба заключается в том, чтобы развить тот потенциал до высокого уровня.

Мы ожидаем от Дюжевой таких же высоких результатов на взрослом уровне, как от Юли Шеллер. Но у нас в середине сезона заболела и не смогла принять участие на главном старте сезона на Спартакиаде. Конечно, картина была бы более объективная, не случись это недоразумение в виде болезни, – сказал тренер.

Наталия и Анастасия Шевченко, Сливко, Казакевич вошли в состав группы Шашилова, Болдырева, Метеля, Суханова – в группу Истомина