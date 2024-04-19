Падин о Грухвиной в основной сборной: «Она попала на подготовку тренерским решением. Считаем ее перспективной спортсменкой»

Теги сборная России жен Андрей Падин Анна Грухвина Кира Дюжева Биатлон

Андрей Падин объяснил, почему в основную сборную России вошли Грухвина и Дюжева.

– Сложилось впечатление, что некоторые биатлонистки попали в команду по блату. Не могли бы объяснить, как принималось решение по Ане Грухвиной?

– Она попала на подготовку тренерским решением. Плюс она попадает по критериям отбора Министерства спорта, потому что на Спартакиаде сильнейших в составе сборной Тюменской области заняла третье место в эстафетной гонке.

Тренерское решение объясняется тем, что человек был приглашен из лыжных гонок. Да, если сравнивать с Наталией Шевченко, то у Анны реализоваться пока не получилось. Но мы надеемся на Грухвину, считаем ее перспективной спортсменкой, которая в будущем поможет нам.

Ей сейчас было бы неразумно менять группу, потому что ей нужно сохранить методическую направленность тренировок. Если мы ее из основной команды переведем в резервную, то у нее изменится методическая часть, что может повлиять на нее.

Хочется, чтобы Аня оправдала очень высокое доверие, чтобы она включилась профессионально в работу, и чтобы нам, тренерам, весной не пришлось за нее краснеть.

– Будет ли Грухвина получить зарплату сборника? Или она будет находиться в национальной команде за счет средств Тюменской области?

– Члены сборной команды должны получать зарплату в ЦСП, но у нас есть схема, где ряд спортсменов, которые показали высокие результаты и не находятся на централизованной подготовке, будут получать зарплату ЦСП.

По таким критериям у нас Грухвина не проходит, поэтому на централизованной подготовке она будет, а зарплату будет получать в своем регионе.

– Кира Дюжева тоже попала тренерским решением. В чем ее преимущество?

– Кира пришла к нам из юниорской команды. У нее были не самые яркие показатели в дистанционной скорости и стрелковой составляющей, но по ходу сезона у нее были гонки, где она была конкурентоспособна с лидерами нашего российского биатлона.

Это нам позволяет сделать вывод, что это хорошая перспективная спортсменка, природой одаренная. Теперь задача нашего тренерского штаба заключается в том, чтобы развить тот потенциал до высокого уровня.

Мы ожидаем от Дюжевой таких же высоких результатов на взрослом уровне, как от Юли Шеллер. Но Кира Дюжева у нас в середине сезона заболела и не смогла принять участие на главном старте сезона на Спартакиаде. Конечно, картина была бы более объективная, не случись это недоразумение в виде болезни, – сказал тренер. 

Наталия и Анастасия Шевченко, Сливко, Казакевич вошли в состав группы Шашилова, Болдырева, Метеля, Суханова – в группу Истомина

14 комментариев
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Что-то мне подсказывает, что не будет с Грухвиной толку. Делать выбор по эстафете вообще смешно.
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+6
Ответ my pet
Что-то мне подсказывает, что не будет с Грухвиной толку. Делать выбор по эстафете вообще смешно.
Она ж вроде лыжницей была. Все могу понять - стрелять не умеет, но... Где скорость на лыжне, Карл?!!!!!!
Неужели так вес винтовки "придавил"?
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Умными словами пытается оправдать ошибочный выбор Шашилова, год деньги впустую тратят на неё, и других сильнейших отцепляют. А вот Ростовцев про Логинова Бабикова Поварницына говорит, что в восьмёрку лучших никто из них не попадает, пусть сами готовятся.
+6
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По каким критериям Грухвина попала, по эстафете? Вы что издеваетесь, ну тогда и остальные из этой эстафетной четверки отобрались😆 Дюжева могла бы быть выше, если б не заболела, что за довод, да почти все переболели, и могли быть выше. Ну не смешили бы народ !
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+4
Ответ Daniyar8
Кто твои любимчики, за которых ты так топишь? Которых так несправедливо не взяли в сборную
Мои любимчики давно всем известны, и я их не скрываю, можете посмотреть в моём профиле. Топлю давно за Резцову, Нигматуллину и Горееву. Но в двнный момент не согласен с непопаданием в команды Гербуловой и Каплиной. Так что я за справедливость.
+4
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+4
Ответ Daniyar8
Кто твои любимчики, за которых ты так топишь? Которых так несправедливо не взяли в сборную
Любитель узнать: " а назовите фамилии.."
А что, по Грухвиной справедливо?
Других бы быстро выперли, а тут перспективу где- то увидели. Пусть бы за счёт региона в сборной её тренировали, а дали бы ставку действительно молодым, т к. КМ и всё остальное не скоро светит, реалистами надо быть
+4
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+4
Ответ den70
Мне кажется по Грухвиной, что комментаторы упускаю из виду то, что Шашилов говорил ещё с осени. Ей для вхождения в топ потребуется больше одного сезона, но она там будет. В этом сезоне был существенный прогресс в стрельбе. При этом никто не форсировал её подготовку. Доверьтесь тренерам, все будет.
Что значит не форсировал? Ну и что. Как бывшая лыжница она и без форсирования должна быть в лидерах по скорости.

Но увы
+3
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+3
Смешно-то как! Грухвина перспективная??? Ни стрельбы, ни скорости. Чем же ей выигрывать?
Тихий ужас
+2
0
+2
Ответ Игорь Мельников
Мои любимчики давно всем известны, и я их не скрываю, можете посмотреть в моём профиле. Топлю давно за Резцову, Нигматуллину и Горееву. Но в двнный момент не согласен с непопаданием в команды Гербуловой и Каплиной. Так что я за справедливость.
Ну Каплина скорее всего будет в резервной команде, по крайней мере на тренерском совете от Истомина было такое предложение.
+2
-1
+1
Ответ armmaster
Что значит не форсировал? Ну и что. Как бывшая лыжница она и без форсирования должна быть в лидерах по скорости. Но увы
Не форсировал - это значит, что задачами на гонку были, в первую очередь, не топ-3 по скорости, а стрелковый компонент на определённом пульсе.
Ещё раз повторю - доверьтесь тренеру, изначально был такой план. Без стрельбы топовой биатлонисткой не стать. Чтобы поставить Анне гоночную стрельбу в этом возрасте, надо было не форсировать скорость.
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Ответ den70
Не форсировал - это значит, что задачами на гонку были, в первую очередь, не топ-3 по скорости, а стрелковый компонент на определённом пульсе. Ещё раз повторю - доверьтесь тренеру, изначально был такой план. Без стрельбы топовой биатлонисткой не стать. Чтобы поставить Анне гоночную стрельбу в этом возрасте, надо было не форсировать скорость.
А что же он до сих пор Казакевич стрельбу не поставил?
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