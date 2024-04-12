Бабиков о решении отдать бронзу Спартакиады белорусам: «Они не просто для галочки выступали, а были такими же участниками соревнований»

Антон Бабиков объяснил решение отдать белорусам бронзовые медали Спартакиады.

18 февраля Беларусь финишировала третьей в мужской эстафете. Команда выступала вне зачета, поэтому бронза досталась Башкортостану (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов), занявшему четвертое место. После гонки россияне отдали свои медали соперникам, но затем получили дополнительный комплект наград.

– Вы сделали красивый жест, отдав медали белорусским коллегам после Спартакиады. Чья была идея?

– Я, может, и не вспомню, чья была идея. Предложил Эдику Латыпову, а он сразу согласился, и мы предложили остальному нашему коллективу. Александр Бабчин и Илья Бурлаков тоже согласились.

Мы были готовы всей командой отдать все наши медали Латыпову, который провел грандиозный этап. Мы понимали, что не заслуживаем медалей настолько, насколько их заслуживает наш капитан Эдуард Латыпов, а тем более мы были четвертые, и никаких разногласий у нас не было.

Мы с удовольствием вручили эти медали белорусам, и нам приятно, что для них это тоже был эмоциональный момент. Они не просто для галочки выступали, а были такими же участниками соревнований, как и все остальные.

– Как бы вы отнеслись, если бы со следующего сезона белорусов допускали до всех соревнований с призовыми и полным допуском?

– Абсолютно спокойно. Я только за. Все, кто хочет, пусть приезжают и на всех соревнованиях участвуют на тех же основаниях, что и мы. Я не чиновник, и мне без разницы, кто и как будет выступать. Мне главное, чтобы было как можно больше сильных соперников.

Когда нас выведут на международные старты, мы будем только рады расти в условиях конкуренции. Благодаря белорусам, она однозначно высокая, – сказал чемпион мира по биатлону Бабиков.