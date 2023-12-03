Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Жанмонно уступила 53 секунды, у Пройс – лучшее время пасьюта

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Словенская биатлонистка Лампич показала лучший ход в пасьюте на этапе Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 26.49,3

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 12,1

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17,6

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 19,9

5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 21,3

6. Франциска Пройс (Германия) – 22,7

7. Софи Шово (Франция) – 31,0

8. Ханна Оберг (Швеция) – 41,4

9. Жюлия Симон (Франция) – 46,4

10. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 47,3...

12. Лу Жанмонно (Франция) – 53,6

Скорострельность

1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.48,0 (3)

2. Франциска Пройс (Германия) – 1.48,5 (1)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.48,6 (2)

4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.49,0 (2)

5. Джессика Йислова (Чехия) – 1.51,5 (1)

6. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.51,8 (3)...

23. Лу Жанмонно (Франция) – 2.06,9 (0)...

25. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.08,1 (1)

Чистое время пасьюта

1. Франциска Пройс (Германия) – 31.23,6

2. Ванесса Фойгт (Германия) – 16,2

3. Лу Жанмонно (Франция) – 17,7

4. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 24,4

5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 29,6

6. Ханна Оберг (Швеция) – 38,9

7. Жюлия Симон (Франция) – 43,1

8. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 52,8

9. Софи Шово (Франция) – 53,3

10. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.03,9

Без промахов гонку прошли Лу Жанмонно (Франция), Туули Томингас (Эстония) и Анна Монка (Польша).

2 комментария
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"Тише едешь, дольше машинистом "(с)
Красавица Лу,всё грамотно сделала.
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Пройс выбесила на финише. Какая же она трусливая, сдалась заранее.
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