Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Жанмонно уступила 53 секунды, у Пройс – лучшее время пасьюта
Словенская биатлонистка Лампич показала лучший ход в пасьюте на этапе Кубке мира.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 26.49,3
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 12,1
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17,6
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 19,9
5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 21,3
6. Франциска Пройс (Германия) – 22,7
7. Софи Шово (Франция) – 31,0
8. Ханна Оберг (Швеция) – 41,4
9. Жюлия Симон (Франция) – 46,4
10. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 47,3...
12. Лу Жанмонно (Франция) – 53,6
Скорострельность
1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.48,0 (3)
2. Франциска Пройс (Германия) – 1.48,5 (1)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.48,6 (2)
4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.49,0 (2)
5. Джессика Йислова (Чехия) – 1.51,5 (1)
6. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.51,8 (3)...
23. Лу Жанмонно (Франция) – 2.06,9 (0)...
25. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.08,1 (1)
Чистое время пасьюта
1. Франциска Пройс (Германия) – 31.23,6
2. Ванесса Фойгт (Германия) – 16,2
3. Лу Жанмонно (Франция) – 17,7
4. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 24,4
5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 29,6
6. Ханна Оберг (Швеция) – 38,9
7. Жюлия Симон (Франция) – 43,1
8. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 52,8
9. Софи Шово (Франция) – 53,3
10. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.03,9
Без промахов гонку прошли Лу Жанмонно (Франция), Туули Томингас (Эстония) и Анна Монка (Польша).
Красавица Лу,всё грамотно сделала.