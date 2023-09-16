Истомин о болезнях Серохвостова: «Знаем его проблему. Началось все после того, как он переболел коронавирусом»

Тренер ответил на вопрос о частых болезнях биатлониста Даниила Серохвостова.

Ранее спортсмен пропустил этап Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи, но с 16 по 19 сентября планирует выступить на чемпионате России по летнему биатлону.

– Что с Серохвостовым, который пропустил старты в Сочи из‑за недомогания?

– На самом деле, Даниил еще в июле переболел, потом провел сбор в Тюмени. Когда заехали в Сочи тоже было недомогание, температура поднялась, «спускали» его с гор. Сейчас он готов соревноваться, выздоровел. О его форме рано говорить пока, будем смотреть по гонкам.

– А что происходит с Даниилом? У него есть явные проблемы с иммунитетом, многовато болеет. Может, стоит обратиться к специалистам?

– Мы просто не рассказываем всего. Мы этим занимаемся. Просто зачем об этом рассказывать? Мы много работаем, знаем его проблему. Началось все после того, как он переболел коронавирусом. Многие спортсмены начали страдать таким же, как и Даниил, – сказал тренер сборной России Артем Истомин.