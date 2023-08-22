Васильев о переименовании стадиона Исинбаевой в Махачкале: «Это детский сад, говорит о недалеком уме людей. Елена внесла огромный вклад в развитие мирового спорта»

Теги Елена Исинбаева прыжки с шестом Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев назвал «детским садом» переименование стадиона имени Исинбаевой.

Ранее легкоатлетическому объекту в Махачкале вернули прежнее название – «Труд».

«Думаю, что вся шумиха вокруг Елены Исинбаевой раздута. Возможно, не специально. Не вижу огромной проблемы в том, что она сказала.

Да, высказалась неудачно, но она не сказала, что осуждает что-то, что она против России. А на нее налетели, как вороны. Она внесла огромный вклад в развитие мирового спорта. Зачем подвергать ее травле за неудачное высказывание?

Переименование стадиона неправильно. Исинбаева всегда выступала за Россию и заслужила право, чтобы в честь нее назвали стадион. Как только появился инфоповод, сразу все слетелись и разбирают по косточкам человека.

Она не должна быть подвергнута обструкции. Горячие головы должны почаще смотреться в зеркало. Руководствуясь эмоциями, никогда нельзя принимать решения.

Только после остывания эмоций можно принимать решения. Те, кто переименовали стадион, себя укололи. Это просто детский сад и говорит о недалеком уме людей», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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13 комментариев

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Александр Русанов
Ответ Глеб Вихрев
Любить родину живя в другой стране это так патриотично-Тихонов вон аж плачет от любви к России живя в Белоруссии.
Он думает, что это одна страна.
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Глеб Вихрев
Любить родину живя в другой стране это так патриотично-Тихонов вон аж плачет от любви к России живя в Белоруссии.
+6
-1
+5
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Сергей Лепехин
Внесла, а потом вынесла...
+5
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Александр Русанов
Мировой спорт так не считает, в хайлайты не включил
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Ебздрогыч
Ну так-то у нас за неудачные высказывания можно в тюрьму присесть лет на 5-7
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Melnikov1968
"Она не должна быть подвергнута обструкции. Горячие головы должны почаще смотреться в зеркало. Руководствуясь эмоциями, никогда нельзя принимать решения." (с) Судя по высказываниями Валуева, эти горячие головы - народ Дагестана. Вот они и должны посмотреться в зеркало, при чем все сразу😊😊😊.
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Primus78
Вклад сделала и забрала с процентами. В плюсе стала. Потом сыграла ва-банк и получила то, что имеет сейчас. Нельзя быть хорошим всём, бросаешь своих и получаешь причитающееся.
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Viks
«Это детский сад, говорит о недалеком уме людей. --- Это он про главного Махачкалинского начальника...
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$cous
Подстилил соломки называется
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JL JL
Прекрасные слова! Как так, как можно катить бочку на великую спортсменку, красавицу, политического деятеля?!
Живет и отдыхает за кордоном. Недвижимость там же.
Так и у всех так у них.
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yul
Исинбаева не прошла проверку временем на легендарность, поэтому не достойна чтобы её имя носила арена. Также урок тем, кто бегут наперегонки выслуживаться и давать имена стадионам, улицам тех кто час назад чем-то прославился. Хотя лизоблюды уроки не учат.
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