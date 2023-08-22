Васильев о переименовании стадиона Исинбаевой в Махачкале: «Это детский сад, говорит о недалеком уме людей. Елена внесла огромный вклад в развитие мирового спорта»

Дмитрий Васильев назвал «детским садом» переименование стадиона имени Исинбаевой.

Ранее легкоатлетическому объекту в Махачкале вернули прежнее название – «Труд».

«Думаю, что вся шумиха вокруг Елены Исинбаевой раздута. Возможно, не специально. Не вижу огромной проблемы в том, что она сказала.

Да, высказалась неудачно, но она не сказала, что осуждает что-то, что она против России. А на нее налетели, как вороны. Она внесла огромный вклад в развитие мирового спорта. Зачем подвергать ее травле за неудачное высказывание?

Переименование стадиона неправильно. Исинбаева всегда выступала за Россию и заслужила право, чтобы в честь нее назвали стадион. Как только появился инфоповод, сразу все слетелись и разбирают по косточкам человека.

Она не должна быть подвергнута обструкции. Горячие головы должны почаще смотреться в зеркало. Руководствуясь эмоциями, никогда нельзя принимать решения.

Только после остывания эмоций можно принимать решения. Те, кто переименовали стадион, себя укололи. Это просто детский сад и говорит о недалеком уме людей», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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