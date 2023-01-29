Василий Томшин: «Смотрю на Лагрейда и Дале с мыслями, что мое поколение сейчас уже в топе и что это осуществимо»

Теги сборная России сборная Норвегии Василий Томшин Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Российский биатлонист Василий Томшин высказался о конкуренции с иностранными спортсменами. 

– На юниорском чемпионате мира в сезоне-2017/2018 вы обыгрывали Стурлу Легрейда и Йоханнеса Дале, которые сейчас в топе мирового биатлона. Сейчас с какими мыслями наблюдаете за их выступлением на Кубке мира?

– Думаю, что, если посмотреть аналитику тех стартов, можно увидеть, что даже тогда эти ребята ногами все равно бежали быстрее меня. И тогда в спринте я их победил за счет точности стрельбы. Сейчас я смотрю на них с мыслями, что мое поколение сейчас уже в топе и что это осуществимо. То есть это, скорее, мотивирует.

– А что думаете о результатах Йоханнесе Бо в этом сезоне?

– Йоханнес показывает какую-то феноменальную форму. Беговую особенно, но и на стрельбе он тоже практически не допускает ошибок. Только восхищение. У меня даже нет других эмоций.

– Как думаете, почему российские юниоры практически всех побеждают, но при переходе на взрослый уровень картинка меняется?

– Насколько я понимаю, в Норвегии или во Франции есть система подготовки спортсменов с самого юного возраста, она единая, и все ее придерживаются. А у нас в России, если судить по тому, с чем я сталкивался в своем детстве и другие ребята моего возраста, которые тренировались в других регионах, такого нет. Мне кажется, что проблема в этом.

Тут каждый тренер по-своему тренирует, и для каждого важен результат здесь и сейчас. По большей части это отсутствие единой системы, – сказал Томшин. 

3 комментария

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Ответ Маша Шаралло
не сильно слежу сейчас за российской командой, но читая такие корректные, уважительные интервью, спокойные, на позитиве, хочется пожелать Василию сорев — и со Стурлой, и со всеми норвежскими Йоханнесами. )
Так уже соревновался в прошлых сезонах на КМ Вася. Был от них очень далеко.
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Маша Шаралло
не сильно слежу сейчас за российской командой, но читая такие корректные, уважительные интервью, спокойные, на позитиве, хочется пожелать Василию сорев — и со Стурлой, и со всеми норвежскими Йоханнесами. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
А я Вася смотрю на вас, и думаю. Пока Динара не в форме, пока допи-нг-контрлч длч вас на КС нет, все вы порхаете бабочками. А как вернетесь на КМ, опять доп-инг-контроль, опять после АЮЯ-СЮЛ палиться страшновато, опять вы будете черепахи-черепахи. И опять те кто сейчас восторгаются Куклиной, Томшиный, Сливко, Гореевой, будут сокрушаться какие же они черепахи.
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