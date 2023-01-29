Василий Томшин: «Смотрю на Лагрейда и Дале с мыслями, что мое поколение сейчас уже в топе и что это осуществимо»

Российский биатлонист высказался о конкуренции с иностранными спортсменами.

– На юниорском чемпионате мира в сезоне-2017/2018 вы обыгрывали Стурлу Легрейда и Йоханнеса Дале, которые сейчас в топе мирового биатлона. Сейчас с какими мыслями наблюдаете за их выступлением на Кубке мира?

– Думаю, что, если посмотреть аналитику тех стартов, можно увидеть, что даже тогда эти ребята ногами все равно бежали быстрее меня. И тогда в спринте я их победил за счет точности стрельбы. Сейчас я смотрю на них с мыслями, что мое поколение сейчас уже в топе и что это осуществимо. То есть это, скорее, мотивирует.

– А что думаете о результатах Йоханнесе Бо в этом сезоне?

– Йоханнес показывает какую-то феноменальную форму. Беговую особенно, но и на стрельбе он тоже практически не допускает ошибок. Только восхищение. У меня даже нет других эмоций.

– Как думаете, почему российские юниоры практически всех побеждают, но при переходе на взрослый уровень картинка меняется?

– Насколько я понимаю, в Норвегии или во Франции есть система подготовки спортсменов с самого юного возраста, она единая, и все ее придерживаются. А у нас в России, если судить по тому, с чем я сталкивался в своем детстве и другие ребята моего возраста, которые тренировались в других регионах, такого нет. Мне кажется, что проблема в этом.

Тут каждый тренер по-своему тренирует, и для каждого важен результат здесь и сейчас. По большей части это отсутствие единой системы, – сказал Томшин.