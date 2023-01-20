Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома проиграл 41 секунду

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал быстрейший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце. 

Кубок мира по биатлону-2022/23

6-й этап

Антхольц, Италия

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.35,2

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 41,4

3. Бенедикт Долль (Германия) – 42,9

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 45,3

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 49,1

6. Роман Реес (Германия) – 53,1

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 54,0

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,6

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 57,2

10. Фабьен Клод (Франция) – 1.06,6

11. Михал Крчмарж (Чехия) – 1.07,4

12. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.08,1...

16. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.19,0

Скорострельность

1. Адам Раннелс (Канада) – 44,7 (0)

2. Симон Эдер (Австрия) – 44,9 (0)

3. Артем Прима (Украина) – 46,2 (1)

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 47,1 (1)

5. Кристиан Гоу (Канада) – 47,4 (1)

6. Артем Тищенко (Украина) – 47,9 (1)

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 48,2 (1)...

22. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,1 (3)...

25. Йоханнес Бо (Норвегия) – 54,3 (1)...

36. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 56,3 (0)

37. Роман Реес (Германия) – 56,7 (1)

38. Томмазо Джакомель (Италия) – 57,0 (1)...

51. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 59,2 (3)...

61. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.00,9 (1)...

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