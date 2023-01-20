Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома проиграл 41 секунду
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал быстрейший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.
Кубок мира по биатлону-2022/23
6-й этап
Антхольц, Италия
Спринт
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.35,2
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 41,4
3. Бенедикт Долль (Германия) – 42,9
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 45,3
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 49,1
6. Роман Реес (Германия) – 53,1
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 54,0
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,6
9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 57,2
10. Фабьен Клод (Франция) – 1.06,6
11. Михал Крчмарж (Чехия) – 1.07,4
12. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.08,1...
16. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.19,0
Скорострельность
1. Адам Раннелс (Канада) – 44,7 (0)
2. Симон Эдер (Австрия) – 44,9 (0)
3. Артем Прима (Украина) – 46,2 (1)
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 47,1 (1)
5. Кристиан Гоу (Канада) – 47,4 (1)
6. Артем Тищенко (Украина) – 47,9 (1)
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 48,2 (1)...
22. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,1 (3)...
25. Йоханнес Бо (Норвегия) – 54,3 (1)...
36. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 56,3 (0)
37. Роман Реес (Германия) – 56,7 (1)
38. Томмазо Джакомель (Италия) – 57,0 (1)...
51. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 59,2 (3)...
61. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.00,9 (1)...
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