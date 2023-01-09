Александр Логинов: «На ЧМ-2022 болел за Аргентину – во многом из-за Месси, которому симпатизирую давным-давно. Рад, что они выиграли и закрыли гештальт»

мира по биатлону рассказал, что болел за на ЧМ-2022 по футболу.

– В декабре главным спортивным инфоповодом был чемпионат мира. Вы тоже за ним следили?

– Могу сказать, что на 99,9 процентов я отследил и отболел все матчи чемпионата мира. Изначально симпатизировал сборной Аргентины, это не секрет.

Во многом по причине Лео Месси, которому тоже симпатизирую давным-давно. Поэтому я рад, что аргентинцы выиграли и, как сейчас модно говорить, закрыли гештальт.

– Аргентинцев много упрекали за неоднозначное празднование побед над Нидерландами в четвертьфинале, над Францией в финале. У вас бывало, что выиграете, докажете что-то и хочется подразнить тех, кого обыграли?

– Я точно не такой человек. Злорадство, насмешки – не мое. Да, могу по-дружески пошутить. Никогда никому зла точно не желал.

– Кстати, кто из наших биатлонистов главный специалист по футболу?

– Не знаю. У нас в принципе много биатлонистов, которые хорошо играют в футбол. Выделить кого-то очень трудно, – сказал Логинов.