Александр Логинов: «На ЧМ-2022 болел за Аргентину – во многом из-за Месси, которому симпатизирую давным-давно. Рад, что они выиграли и закрыли гештальт»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Александр Логинов Биатлон

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, что болел за Аргентину на ЧМ-2022 по футболу.

– В декабре главным спортивным инфоповодом был чемпионат мира. Вы тоже за ним следили?

– Могу сказать, что на 99,9 процентов я отследил и отболел все матчи чемпионата мира. Изначально симпатизировал сборной Аргентины, это не секрет.

Во многом по причине Лео Месси, которому тоже симпатизирую давным-давно. Поэтому я рад, что аргентинцы выиграли и, как сейчас модно говорить, закрыли гештальт.

– Аргентинцев много упрекали за неоднозначное празднование побед над Нидерландами в четвертьфинале, над Францией в финале. У вас бывало, что выиграете, докажете что-то и хочется подразнить тех, кого обыграли?

– Я точно не такой человек. Злорадство, насмешки – не мое. Да, могу по-дружески пошутить. Никогда никому зла точно не желал.

– Кстати, кто из наших биатлонистов главный специалист по футболу?

– Не знаю. У нас в принципе много биатлонистов, которые хорошо играют в футбол. Выделить кого-то очень трудно, – сказал Логинов.

3 комментария

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re#mn
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вот как попугаи..
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Жечка Дырова
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Саша ты молодец! Правильный выбор ☺
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Амин Чич
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Неудачное немецкое слово в пример
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-3
-3
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