Артем Истомин: «На Серохвостова и Халили идет психологическое давление из-за перехода в группу. Хотел бы спросить у тех, кто это делает – вы за кого болеете?»

Тренер сборной России Артем Истомин заявил, что биатлонисты Даниил Серохвостов и Карим Халили испытывают психологическое давление после перехода из группы Юрия Каминского.

– Даниил Серохвостов назвал прошедшее межсезонье худшим в карьере, имея в виду многочисленные проблемы со здоровьем. В чем они заключались?

– В апреле он в достаточно тяжелой форме перенес коронавирус. После этого у него начались аллергические реакции, а это сразу снижение по иммунитету. Соответственно, первый тренировочный этап он пропустил. Затем начал втягиваться, хорошо поработал в июне и июле, после чего в августе вновь заболел короной.

Я не стал давить на него, чтобы он сразу лечился антибиотиками, попытались обойтись без них – не получилось. Все равно пришлось проходить курс лечения, после чего он серьезно потерял в мышечной массе и, соответственно, в форме. Прошлый месяц он посвятил тому, чтобы постараться вернуть утраченные кондиции.

Даниил парень функциональный, и очень плохо, что так все получилось. У нас на предстоящий сезон другие планы были. Выйти на прошлогодний уровень ему по силам, а вот сделать шаг вперед – не уверен. На данном этапе он восстанавливается, и восстанавливается хорошо, да и в техническом плане видны все изменения, которые мы хотели увидеть.

Психологически он сильный спортсмен, все выдержит. Понятно, что на него и Карима (Халили) идет психологическое давление из-за перехода в нашу группу. Хотел бы спросить у тех, кто это делает – вы за кого болеете? Явно не за российский биатлон.

– А на них есть давление? Со стороны кого?

– Давление есть. Но называть никого не буду, – сказал Истомин.