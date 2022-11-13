Турнир в Шушене. Йоханнес Бо выиграл спринт, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й, Дале – 6-й, Тарьей Бо – 14-й

Теги сборная Норвегии результаты Эрленд Овренг Бьонтегорд Тарьей Бо Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен гонки в Шушене Эндре Стремсхайм Синдре Петтерсен Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Сверре Дален Аспенес Вебьорн Сорум Мартин Невланн Йохан-Олав Ботн Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл спринтерскую гонку на турнире открытия биатлонного сезона в Шушене.

Открытие сезона

Турнир в Шушене

Шушен, Норвегия

Мужчины

Спринт

1. Йоханнес Бо – 16.57,0 (0)

2. Стурла Хольм Лагрейд – 24,7 (0)

3. Ветле Шостад Кристиансен – 34,5 (1)

4. Филип Андерсен – 36,1 (0)

5. Сверре Дален Аспенес – 39,1 (0)

6. Йоханнес Дале – 39,5 (0)

7. Йохан-Олав Ботн – 48,4 (0)

8. Вебьорн Сорум – 50,6 (1)

9. Эрленд Овренг Бьонтегорд – 57,6 (1)...

14. Тарьей Бо – 1.12,2 (2)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные