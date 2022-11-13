Турнир в Шушене. Йоханнес Бо выиграл спринт, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й, Дале – 6-й, Тарьей Бо – 14-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл спринтерскую гонку на турнире открытия биатлонного сезона в Шушене.
Открытие сезона
Турнир в Шушене
Шушен, Норвегия
Мужчины
Спринт
1. Йоханнес Бо – 16.57,0 (0)
2. Стурла Хольм Лагрейд – 24,7 (0)
3. Ветле Шостад Кристиансен – 34,5 (1)
4. Филип Андерсен – 36,1 (0)
5. Сверре Дален Аспенес – 39,1 (0)
6. Йоханнес Дале – 39,5 (0)
7. Йохан-Олав Ботн – 48,4 (0)
8. Вебьорн Сорум – 50,6 (1)
9. Эрленд Овренг Бьонтегорд – 57,6 (1)...
14. Тарьей Бо – 1.12,2 (2)
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