Турнир в Идре. Юханссон выиграла укороченную индивидальную гонку, Симон – 2-я, Лоран – 3-я, Эльвира Оберг – 10-я, Нильссон – 13-я
12 ноября на открытии сезона в Идре пройдет женская укороченная индивидуальная гонка.
Открытие сезона
Идре, Швеция
Женщины
Укороченная индивидуальная гонка
1. Тильда Юханссон (Швеция) – 37.14,1 (0+0+0+0)
2. Жюлия Симон (Франция) – 9,1 (1+1+0+0)
3. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 28,9 (0+1+0+0)
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 58,1 (0+0+1+1)
5. Хло Шевалье (Франция) – 1.06,5 (1+0+1+0)
6. Пола Боте (Франция) – 1.31,0 (0+2+0+0)
7. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.35,3 (1+0+1+2)
8. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.45,1 (0+0+0+2)
9. Маркета Давидова (Чехия) – 1.57,2 (0+1+1+2)
10. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.58,2 (1+0+1+2)...
13. Стина Нильссон (Швеция) – 2.46,8 (0+0+1+3)...
15. Ханна Оберг (Швеция) – 2.59,1 (1+2+3+0)...
22. Джессика Йислова (Чехия) – 4.50,5 (0+1+1+2)...
25. Байба Бендика (Латвия) – 5.44,7 (2+4+1+2)
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