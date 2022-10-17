Губерниев о попадании в санкционный список Канады: «Напишу генсеку ООН и премьер-министру Канады, чтобы меня исключили из списка и извинились»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о попадании в санкционный список Канады.
«Странное решение. Я очень люблю Канаду! И я всегда был большим поклонником спорта этой страны. Решение странное, но объяснимое, потому что я недостаточно говорил про канадский спорт.
Смотрите: про канадский биатлон я рассказывал больше, чем все взятые комментаторы. Да и всегда про эту северную страну говорил с большим пиететом. Там работает тренером мой товарищ, Павел Ланцов.
Плюс я столько рассказал про канадскую греблю. Да и тоже плавание. Я восхищаюсь Монреалем, где не только прекрасно играют в хоккей. Мы помним, как в этом прекрасном городе советские спортсмены одерживали победы на Олимпиаде 1976 года.
И, видимо, канадцы решили, что я это делал это все недостаточно хорошо. Я возмущен! Сейчас напишу письмо генсеку ООН и премьер-министру Канады для того, чтобы меня исключили из этого списка и извинились», — сказал Губерниев.
Канделаки, Губерниев и Клейменов внесены в санкционный список Канады. Безруков, Машков, Певцов и Аскер-заде – тоже там
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