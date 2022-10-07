Маргарита Васильева: «Хотела бы я вернуться в спорт? Мне нравится обычная жизнь, я продолжаю тренироваться, но уже нет жесткого контроля»

Бывшая биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о причинах завершения карьеры.

«Хотела бы я вернуться в спорт? Сейчас мне нравится эта обычная жизнь, я так же продолжаю тренироваться, но уже нет каких-то рамок, правил, дисциплины, жесткого контроля.

Вы не представляете, как сложно жить не дома, часто переезжая из города в город, из гостиницы в гостиницу, в основном ты видишь только лыжную трассу, лес, спортивный городок – никакого удовольствия, в кино ходить нельзя, там вирусы, в магазин ездить нельзя, там вирусы, общаться со знакомыми тоже не стоит, можно заболеть...

Питание всегда по времени, еда обычная столовская, никакого удовольствия от нее не получаешь... Все делаешь только ради результата изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год... Ты всегда должен психологически быть готов к сражению и быть мотивирован, у тебя не должны опускаться руки, не должен психологически уставать.

Это очень большая и сложная работа над собой. Каждый день был таким одинаковым и схожим, что картинка сложилась как один день... Сейчас я обучаю людей лыжной технике, ставлю азы, помогаю разобраться во всем. Мне это безумно нравится, я много знаю в этом направлении, могу помочь любому как начинающему, так и продолжающему и даже профи-спортсмену», – написала Васильева в соцсети.

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