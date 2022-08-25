Антон Смольский: «Настраиваюсь на то, что год придется побегать в России и Беларуси. А дальше все будет зависеть от ситуации»

Белорусский биатлонист поделился мнением об этапе Кубка Содружества в Сочи.

Сегодня Смольский занял 4-е место в спринте.

«Российские ребята показали, что они в очень хорошей форме. Значит, будет хорошая борьба. Для меня это самое важное.

Я вполне готов выступать только на Кубке Содружества. Что будет дальше – загадывать сложно, но пока я настраиваюсь на то, что год придется побегать в России и Беларуси. Ну а дальше все будет зависеть от ситуации, сил, желания и мотивации.

Хотел бы отметить проделанную работу по подготовке трассы. Я проводил здесь летом сбор перед Олимпиадой-2018, и тогда трасса была очень опасной, её можно было считать слаломом.

Сейчас изменения в сторону безопасности видны, выступать комфортно», – сказал Смольский.