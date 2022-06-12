Хованцев о том, что в сборной России пропадает тренерский авторитет: «Это пошло еще со времен Тихонова. Он постоянно говорил, что это он все делает и решает»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о проблемах с субординацией в команде во время его работы.

– Много разговоров о том, что сейчас пропадает тренерский авторитет. Согласны?

– Это происходит давно. Обезличивание тренеров пошло еще со времен Александра Тихонова. Как вы помните, он постоянно говорил, что это он все делает и все решает. Началось оттуда.

А самый пик был при Прохорове. Думаю, что это исходило не от Прохорова, а от Сергея Кущенко. Тогда спортсмены обращались через голову тренера, решали какие-то свои проблемы.

Ладно, когда решают бытовые вопросы. Но когда вопросы касались подготовки, то это негативно сказывалось на работе тренеров.

Были под таким колпаком, который не позволял требовать от спортсменов. Иногда же нужно требовать, чтобы он выполнял какую-то работу. Есть вещи, которые нужно повторять неоднократно, чтобы выйти на более высокий уровень, а проблема не решается одной тренировкой.

Могу привести пример. Когда в 2010 году работал с женской командой, у нас был сбор в Отепя. Каждый день, не считая дней отдыха, проводили собрания, где были разборы прошедшего дня, задачи на следующий день, просмотр видеозаписей.

Одна из спортсменок, которая на тот период находилась в тройке лидеров в команде, задает вопрос: «Анатолий Николаевич, почему мы проводим собрания каждый день?» Объяснил ситуацию.

На следующий день приходит приказ сверху: «Собрания не проводить». Хотя проработал до этого с командами Финляндии, Эстонии, Украины, везде спортсмены относились с пониманием. Никогда подобного не было, – сказал Хованцев.

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