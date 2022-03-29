Жуков об отстранении СБР: «Они наверняка подадут в CAS после этого решения, шансы выиграть в суде есть всегда»

Теги Союз биатлонистов России Александр Жуков ОКР IBU CAS Азиатские игры Биатлон

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР).

«Я думаю, судиться будут они, наверняка подадут в CAS после этого решения, шансы выиграть в суде есть всегда. Я вообще отношусь отрицательно ко всем этим решениям международных федераций.

Выступать в Азиатских играх? Безусловно, будут соревнования с российскими и с международными командами, с теми, с кем можем проводить соревнования», – сказал Жуков.

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