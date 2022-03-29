Жуков об отстранении СБР: «Они наверняка подадут в CAS после этого решения, шансы выиграть в суде есть всегда»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР).

«Я думаю, судиться будут они, наверняка подадут в CAS после этого решения, шансы выиграть в суде есть всегда. Я вообще отношусь отрицательно ко всем этим решениям международных федераций.

Выступать в Азиатских играх? Безусловно, будут соревнования с российскими и с международными командами, с теми, с кем можем проводить соревнования», – сказал Жуков.

Мировой биатлон выгнал Россию – за 7 месяцев до нового сезона. К чему такая спешка?