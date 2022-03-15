Падин о жалобах российских биатлонистов на лыжи: «Что мешало привезти в Уфу сервис-группу сборной? Сложно было командировать дополнительный персонал?»

Тренер мужской сборной Беларуси по биатлону высказался о выступлении команды в гонках открытого Кубка и чемпионата России.

– На текущем Кубке России вы ставили перед своими спортсменами какие-то конкретные задачи?

– Конечно. Как вообще можно работать без цели? Это путь в никуда. Приехать на соревнования, покрасоваться и уехать домой – это не спорт, скорее шоу-бизнес. Поэтому основополагающая задача была у нашей команды одна: посоревноваться с ведущими российскими спортсменами, проверить собственную готовность. С той же целью мы планируем в конце марта приехать на чемпионат России в Тюмень.

В России, кроме всего прочего, хороший снег. В марте это большая роскошь. Можно получить массу положительных эмоций не только от соревнований, но и от тренировок. Не говоря уже о том, что спортивные выступления позволяют хотя бы кратковременно выкинуть из головы все мысли о политике.

– Внутри белорусской команды не чувствуется обиды на то, что спортсмены и тренеры оказались лишены международных стартов?

– Мы стараемся избегать этой темы. Тем более что не имеем никакой возможности повлиять на ситуацию. Можем только подстроиться под нее.

– Но искать мотивацию наверняка стало сложнее?

– Я бы не сказал, что с мотивацией у белорусских ребят есть какие-то проблемы. Здесь важно другое: надо приложить все усилия к тому, чтобы сохранить себя как спортсмена. Когда-нибудь отстранение закончится (хотелось бы надеяться на то, что оно не затянется совсем уж надолго), и все мы должны быть готовыми к тому, чтобы вернуться в хороших кондициях, а не начинать разгон с нуля, когда придется выходить на старт.

– В Уфе многие отмечают тот факт, что лыжи белорусской команды работают на местном снегу намного лучше российских. И списывают это на то, что инвентарем вашей команды занимается сервис-группа сборной команды, в то время как российские лыжи готовят региональные специалисты. Прокомментируете?

– Не берусь сравнивать уровень профессионального мастерства тех или иных сервис-бригад, но сразу напрашивается вопрос: что мешало российским биатлонистам привезти в Уфу сервис-группу сборной команды? Сложно было командировать в Уфу дополнительный персонал?

Понятно, что уровень подготовки лыж в регионах может сильно отличаться от того, как это делают в национальной сборной. Нет соответствующих условий: мазей, технологий. В регионах всё это наличествует в гораздо более экономном варианте.

– Вы планируете продолжить работу с белорусской командой в следующем сезоне или есть вариант остаться дома, в России?

– Не хотел бы пока отвечать просто в силу того, что последние три года были в плане работы очень сложными, хорошо бы как следует отдохнуть дома, побыть с семьей, прежде чем принимать решение относительно дальнейшей жизни, – сказал Падин.

«Я здесь как бомж». Куда и почему пропали лыжи наших биатлонистов?