Ольга Зайцева: «Наших спортсменов, которые показывают, что спорт объединяет мир, уничтожают по национальному признаку»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала решение Международного союза биатлонистов ( ) отстранить российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Я думаю, это неправильное решение, оно не соответствует Олимпийской хартии и даже новому олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Получается, они просто отделяют нас и показывают, что для них спорт – это политика, хотя всегда считалось, что спорт вне политики.

Наших спортсменов, которые показывают, что спорт объединяет мир, уничтожают по национальному признаку. Я считаю, что это дискриминация нас и просто неправильное поведение, но так как мы спортсмены, а не политики, мы можем только выразить мнение по этому вопросу, а что делать – должны решать руководители.

Я думаю, данное решение никак на нашем биатлоне не отразится, будем дальше продолжать. Все когда-нибудь придет к хорошему концу и восстановится», – сказала Зайцева.