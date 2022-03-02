Ольга Зайцева: «Наших спортсменов, которые показывают, что спорт объединяет мир, уничтожают по национальному признаку»

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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Я думаю, это неправильное решение, оно не соответствует Олимпийской хартии и даже новому олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Получается, они просто отделяют нас и показывают, что для них спорт – это политика, хотя всегда считалось, что спорт вне политики.

Наших спортсменов, которые показывают, что спорт объединяет мир, уничтожают по национальному признаку. Я считаю, что это дискриминация нас и просто неправильное поведение, но так как мы спортсмены, а не политики, мы можем только выразить мнение по этому вопросу, а что делать – должны решать руководители.

Я думаю, данное решение никак на нашем биатлоне не отразится, будем дальше продолжать. Все когда-нибудь придет к хорошему концу и восстановится», – сказала Зайцева. 

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