Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира, Мироновой нужно одно попадание в топ-20, Васнецовой – два

Российская биатлонистка Лариса Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира.
Критерии отбора – к концу декабря находиться в топ-30 общего зачета или дважды финишировать в топ-20 личных гонок.
До конца декабря у биатлонистов остались гонка преследования и масс-старт в Анси, однако Куклина финишировала 74-й в спринте и не отобралась на дальнейшие гонки. В этом сезоне Куклина не поднималась выше 28-го места.
Также критерии отбора пока не выполнили Валерия Васнецова и Светлана Миронова.
Миронова, идущая 31-й в общем зачете Кубка мира, была 20-й в спринте на этапе в Эстерсунде. Для попадания на январские этапы ей нужно еще один раз попасть в топ-20 (сегодня в спринте она 21-я).
Васнецова идет в общем зачете 40-й. В личных гонках она не поднималась выше 24 места.
Из российских биатлонисток критерии отбора выполнили Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.