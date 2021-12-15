Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира, Мироновой нужно одно попадание в топ-20, Васнецовой – два

Российская биатлонистка не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира.

Критерии отбора – к концу декабря находиться в топ-30 общего зачета или дважды финишировать в топ-20 личных гонок.

До конца декабря у биатлонистов остались гонка преследования и масс-старт в Анси, однако Куклина финишировала 74-й в спринте и не отобралась на дальнейшие гонки. В этом сезоне Куклина не поднималась выше 28-го места.

Также критерии отбора пока не выполнили и .

Миронова, идущая 31-й в общем зачете Кубка мира, была 20-й в спринте на этапе в Эстерсунде. Для попадания на январские этапы ей нужно еще один раз попасть в топ-20 (сегодня в спринте она 21-я).

Васнецова идет в общем зачете 40-й. В личных гонках она не поднималась выше 24 места.

Из российских биатлонисток критерии отбора выполнили , и Ирина Казакевич.