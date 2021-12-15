Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира, Мироновой нужно одно попадание в топ-20, Васнецовой – два

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Светлана Миронова Валерия Васнецова Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. 

Критерии отбора – к концу декабря находиться в топ-30 общего зачета или дважды финишировать в топ-20 личных гонок.

До конца декабря у биатлонистов остались гонка преследования и масс-старт в Анси, однако Куклина финишировала 74-й в спринте и не отобралась на дальнейшие гонки. В этом сезоне Куклина не поднималась выше 28-го места. 

Также критерии отбора пока не выполнили Валерия Васнецова и Светлана Миронова

Миронова, идущая 31-й в общем зачете Кубка мира, была 20-й в спринте на этапе в Эстерсунде. Для попадания на январские этапы ей нужно еще один раз попасть в топ-20 (сегодня в спринте она 21-я). 

Васнецова идет в общем зачете 40-й. В личных гонках она не поднималась выше 24 места. 

Из российских биатлонисток критерии отбора выполнили Кристина РезцоваУльяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. 

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