Светлана Миронова: «За этот чемпионат мира поставлю себе троечку. Хотелось медалей, я понимаю, что способна на это»

Российская биатлонистка рассказала, как сложился для нее масс-старт на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке.

Миронова допустила шесть промахов и заняла 19-е место.

– Бежала на все деньги, и сегодня впервые в гонке было ощущение, что бежишь и можешь бороться. Самочувствие легкое, мне понравилось.

– В чем причина сразу четырех кругов штрафа на первой же стойке?

– Я слишком медленно прошла круг, потому что встала за другими девчонками. Думала, что сэкономлю силы, а получила за это четыре круга штрафа...

У нас есть такой пульс, около 150, когда начинается тремор. Я стреляю и не понимаю, почему у меня промахи. Следующий круг я уже пошла своим темпом и все было нормально.

– Чувствуется эффект от переезда вниз с высоты?

– Да. Состояние сегодня прям хорошее, и это не самовнушение, а адекватная оценка.

– Не обидно, что в этот момент чемпионат мира как раз закончился?

– А зачем об этом думать? Впереди еще три этапа Кубка мира. Да и моя карьера не заканчивается на этом сезоне, все еще впереди.

– Какую оценку можете поставить себе за этот чемпионат мира?

– Наверное, троечку. Многое не получилось, хотелось медалей, я понимаю, что я на это способна... Но что-то и получилось. Поражение — это всегда хороший урок, из которого для себя можно что-то извлечь, – сказала Миронова.