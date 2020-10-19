Александр Тихонов: «Мне понравилось, как Дагестан праздновал победу Хабиба. Это пример национального объединения всем нам»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гейджи в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Я был уверен в том, что Хабиб выиграет. Глядя на то, как двигался американец, как он выглядел, было заметно, что Хабиб выше на голову в плане уверенности и в классе.

Он применил настолько интересный удушающий прием, который редко увидишь в титульных боях, что понимаешь, что это мог сделать только Хабиб.

Еще мне понравилось, как весь Дагестан праздновал победу Хабиба с лезгинкой на улицах, с массовыми гуляниями и остановкой движения.

Я бы хотел, чтобы в остальной России так гордились своими великими спортсменами и так относились к спорту. Но у нас – сколько бы ты ни выигрывал – найдутся злопыхатели, а Дагестан подал всем нам пример национального объединения», – сказал Тихонов.

👏 Весь мир говорит об уходе Хабиба и поздравляет его с победой. Требуют для него первого места в рейтинге и уважают желание быть с семьей

Хабиб начал и завершил карьеру треугольником. Разбираем, что это за прием и почему он ведет к удушению

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