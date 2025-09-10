Светлана Журова: «Если мы ограничим нормальных букмекеров, то расцветут все нелегальные. Официальные БК платят налоги, делают отчисления, а серые – ничего»

Светлана Журова высказалась об ужесточении законодательства в отношении легальных букмекеров.

«Люди, желающие сделать ставки, все равно найдут, где их сделать.

Я знаю, что реклама букмекерских компаний – это прибыль в детский спорт. Определенный процент от ставок идет на развитие спорта. Если запретить рекламу, соответственно, будет меньше отчислений.

Сейчас букмекеры делают хорошую помощь спорту, а государство не со всем до конца справляется. Эти отчисления – хорошее подспорье.

Мы пытаемся ограничить официальных букмекеров, но неофициальные как работали, так и будут это делать. Если мы ограничим нормальных букмекеров, то расцветут все нелегальные. Давайте лучше позаботимся блокировкой неофициальных контор, чей рынок гораздо больше, а доход у них идет мимо кассы, налогов и развития спорта.

Официальные букмекеры спонсируют мероприятия, федерации, лиги, платят налоги, делают отчисления на детский спорт, а серые конторы – ничего», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

