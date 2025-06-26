«Монтеррей» неожиданно для букмекеров вышел из группы на КЧМ – на это давали 4.50

«Монтеррей» разгромил «Ураву» (4:0) и вышел из группы на клубном чемпионате мира.

Мексиканский клуб занял второе место в группе Е, опередив «Ривер Плейт» на одно очко. До старта группового этапа на выход «Монтеррея» в плей-офф давали коэффициент 4.50, на невыход «Ривера» – 3.00.

На титул «Монтеррея» дают коэффициент 100.00. Перед стартом КЧМ трофей мексиканского клуба оценивался в 250.00 – только 4 команды («Мамелоди», «Видад», «Эсперанс», «Окленд Сити») котировались ниже.

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