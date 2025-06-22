Диас перейдет в «Барселону», уверены букмекеры. На вингера претендуют каталонцы и «Бавария»

Букмекеры считают, что Луис Диас перейдет в «Барселону».

Ранее сообщалось , что вингер «Ливерпуля» интересен «Баварии» и каталонцам. Букмекеры дают коэффициент 1.57 на летний трансфер Диаса в «Барселону».

Второй потенциальный вариант в линии – переход колумбийца в один из саудовских клубов. На это можно поставить за 4.30. Трансфер в «Баварию» оценивается в 9.00.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис