Диас перейдет в «Барселону», уверены букмекеры. На вингера претендуют каталонцы и «Бавария»
Букмекеры считают, что Луис Диас перейдет в «Барселону».
Ранее сообщалось, что вингер «Ливерпуля» интересен «Баварии» и каталонцам. Букмекеры дают коэффициент 1.57 на летний трансфер Диаса в «Барселону».
Второй потенциальный вариант в линии – переход колумбийца в один из саудовских клубов. На это можно поставить за 4.30. Трансфер в «Баварию» оценивается в 9.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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