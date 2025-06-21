Исак останется в «Ньюкасле», уверены букмекеры. Форвардом всерьез интересуется «Ливерпуль»

Букмекеры уверены, что Александер Исак никуда не перейдет в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось , что «Ливерпуль» интересуется форвардом «Ньюкасла» и готов предложить за него 100 млн фунтов и бонусы.

Букмекеры дают 1.36 на то, что Исак останется в «Ньюкасле». Если нападающий перейдет в «Ливерпуль», сыграет коэффициент 3.00.

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