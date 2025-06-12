Jay-Z проиграл 1 миллион долларов, поставив на победу «Оклахомы» в финале плей-офф НБА со счетом 4-1
Jay-Z проиграл крупную сумму на финале плей-офф НБА.
Ранее сообщалось, что известный американский рэпер поставил 1 миллион долларов на то, что «Оклахома» выиграет финальную серию у «Индианы» со счетом 4-1.
Ставка Jay-Z проиграла – 12 июня «Пэйсерс» выиграли третий матч в серии и повели со счетом 2-1.
В случае захода ставки рэпер мог получить прибыль в размере 2,3 миллиона долларов в дополнение к поставленному миллиону.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости