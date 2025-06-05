Германия неожиданно для букмекеров проиграла Португалии (1:2). Немецкая сборная котировалась фаворитом Лиги наций

Сборная Германии не смогла дойти до финала домашней Лиги наций.

Команда Юлиана Нагельсманна проиграла Португалии (1:2) в полуфинале, хотя котировалась фаворитом встречи у букмекеров за 1.87. На победу португальцев давали коэффициент 3.95.

Германия считалась самым вероятным победителем турнира у букмекеров за 3.00. У команды Криштиану Роналду были худшие шансы их все участников «финала четырех» – 6.00.

В финальном матче Португалия сыграет с победителем пары Франция – Испания.

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