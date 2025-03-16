«Ньюкасл» победил «Ливерпуль» впервые с 2015 года – 2:1. «Сороки» выиграли первый за 70 лет трофей в Англии

«Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги (1:2).

В прематче «Ливерпуль» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.45. На трофей «Ньюкасла» давали 2.90.

«Сороки» выиграли трофей в Англии впервые за 70 лет. В 1955-м они завоевали Кубок Англии, обыграв в финале «Манчестер Сити» (3:1).

Также «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» впервые за 18 матчей. Предыдущая победа была зафиксирована в 15-м туре АПЛ-2015/16 (2:0).

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