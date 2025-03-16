«У нас есть ряд активаций, которые мы делаем только благодаря букмекеру». Замгенсека РФС о взаимодействии с беттинг-компаниями
В РФС рассказали о взаимодействии с букмекерской отраслью.
«Наше взаимодействие с букмекерами заключается не только в коммерческих контрактах и в брендинге – мы взаимодействуем и с точки зрения промо, и с точки зрения совместных маркетинговых активаций. У нас есть ряд активаций, которые мы делаем не то что с участием букмекера, а только благодаря букмекеру.
Это, к примеру, фестивали болельщиков или трофи-туры, когда мы возим Кубок России по регионам. Люди, даже не всегда зная, что это такое, подходят, фотографируются и даже иногда покупают свои первые в жизни билеты на футбольный матч. Все это помогает нам популяризировать и соревнования, и футбол в целом», – сказала заместитель генерального секретаря по маркетингу и коммуникациям РФС Эрика Сурикова.
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