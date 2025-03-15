В Бразилии еще 30 букмекеров получили постоянные лицензии. С 1 января в стране работает регулируемый беттинг-рынок
В Бразилии увеличилось количество легальных букмекеров.
Местный регулятор выдал постоянные лицензии для 12 новых операторов, представляющих 30 брендов. Разрешение будет действовать до 2029 года.
На сегодняшний день уже 61 букмекер имеет постоянную лицензию, а также еще девять – временное разрешение на работу.
В Бразилии с 1 января работает регулируемый беттинг-рынок.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Brazil
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