Mastercard и Visa сотрудничают с нелегальными операторами в Британии. В 2014-м компании пообещали регулятору не размещаться на офшорных гемблинг-сайтах
Девять самых популярных нелегальных сайтов азартных игр в Великобритании предлагают Mastercard в качестве оплаты, сообщает Investigate Europe.
Также, по данным расследования агентства, на 2 из 9 наиболее популярных сайтах как способ оплаты предлагается Visa. Аналитики считают, что Mastercard и Visa получают небольшую комиссию с каждого платежа на этих ресурсах.
В 2014 году обе компании пообещали регулятору (UKGC) не предлагать свои услуги по проведению платежей на офшорных гемблинг-сайтах. После публикации расследования Mastercard и Visa пообещали разобраться с ситуацией.
По данным BGC, британцы ежегодно тратят на нелегальные азартные игры по 2,7 миллиарда фунтов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: The Guardian
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