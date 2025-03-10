Mastercard и Visa сотрудничают с нелегальными операторами в Британии. В 2014-м компании пообещали регулятору не размещаться на офшорных гемблинг-сайтах

Девять самых популярных нелегальных сайтов азартных игр в Великобритании предлагают Mastercard в качестве оплаты, сообщает Investigate Europe.

Также, по данным расследования агентства, на 2 из 9 наиболее популярных сайтах как способ оплаты предлагается Visa. Аналитики считают, что Mastercard и Visa получают небольшую комиссию с каждого платежа на этих ресурсах.

В 2014 году обе компании пообещали регулятору (UKGC) не предлагать свои услуги по проведению платежей на офшорных гемблинг-сайтах. После публикации расследования Mastercard и Visa пообещали разобраться с ситуацией.

По данным BGC, британцы ежегодно тратят на нелегальные азартные игры по 2,7 миллиарда фунтов.

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