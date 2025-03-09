«Красно-белым наверняка хочется повторить рекорд эпохи Романцева». Прогноз Алфимова на «Рубин» – «Спартак»
Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 20-го тура Мир РПЛ «Рубин» – «Спартак».
Автор Спортса’‘ поставил на победу «Спартака» при общем тотале больше 1,5 гола.
«С одной стороны, матч точно не будет очень результативным – команда Рашида Рахимова умеет играть вязко с фаворитами. С другой стороны, есть ощущение, что оба соперника должны забить.
Исходя из этого ощущения, нашелся очень приятный вариант: победа «Спартака» при общем тотале больше полутора. Красно-белым наверняка очень хочется повторить рекорд из эпохи золотого «Спартака» Олега Романцева и взять восемь побед подряд. Тем более, что конкуренты в гонке за чемпионство играют в гостях с аутсайдерами – кто-то может и оступиться», – считает Алфимов.
Матч пройдет 9 марта и начнется в 19:30 мск.
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