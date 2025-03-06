Светлана Журова: «До третьего чтения правительство предложит порядок распределения отчислений внутри РСФ»

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о сроках, в которые будет представлен механизм распределения денег внутри Российского спортивного фонда (РСФ).

Ранее в Госдуму был внесен законопроект относительно РСФ. Фонд аккумулирует целевые отчисления от букмекеров, полученные от ставок на зарубежные соревнования (около 85% от общего объема).

«Очень важно: к третьему чтению, а может быть, и ко второму Минспорта и правительство должны подготовить подзаконные акты. Это очень важно. Потому что, когда будет фонд, но непонятно, как будут внутри распределяться эти деньги, это будет так же непонятно, как и сейчас, — одной федерации много, другой мало.

То есть вот этот порядок правительство должно предложить до третьего чтения. По крайней мере, насколько знаю, комитет по спорту будет настойчиво просить об этом. И всем участникам рынка будет понятно, как средства будут распределяться», — заявила Журова.

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