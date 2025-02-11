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«Спартак» дважды подряд выиграл Winline Зимний кубок РПЛ. 2.22 – обыграют «Зенит» и возьмут третий трофей

«Зенит» и «Спартак» встретятся в финале Winline Зимнего кубка РПЛ-2025.

Московский клуб стал победителем двух предыдущих Зимних кубков РПЛ – в 2023-м и 2024-м.

Букмекеры считают «Зенит» небольшим фаворитом финального матча (с учетом пенальти) за 1.71. На итоговую победу «Спартака» дают коэффициент 2.22.

Матч состоится 11 февраля и начнется в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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