«Спартак» дважды подряд выиграл Winline Зимний кубок РПЛ. 2.22 – обыграют «Зенит» и возьмут третий трофей
«Зенит» и «Спартак» встретятся в финале Winline Зимнего кубка РПЛ-2025.
Московский клуб стал победителем двух предыдущих Зимних кубков РПЛ – в 2023-м и 2024-м.
Букмекеры считают «Зенит» небольшим фаворитом финального матча (с учетом пенальти) за 1.71. На итоговую победу «Спартака» дают коэффициент 2.22.
Матч состоится 11 февраля и начнется в 19:30 мск.
Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем