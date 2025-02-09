«Барса» обыграла «Севилью» шесть раз подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы каталонцев продлить серию

9 февраля в матче 23-го тура Примеры «Севилья» примет на своем поле «Барселону». Встреча начнется в 23:00 мск.

Каталонцы с 45 очками занимают третье место в таблице чемпионата, продолжая борьбу с «Реалом» и «Атлетико» за титул. «Севилья» с 28 баллами располагается на 12-й строчке.

Сине-гранатовые в отличной форме – команда Ханса Флика выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах. Севильцы могут похвастаться пятиматчевой серией без поражений дома.

Шесть последних очных игр остались за «Барселоной». В первом круге текущего сезона каталонцы победили со счетом 5:1.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ считают «Барсу» явным фаворитом встречи. На победу гостей предлагают коэффициент 1.53 , на успех хозяев дают 5.80 , вероятность ничьей оценивается в 4.70 .

Эксперты уверены в том, что матч будет богатым на голы. На тотал мячей больше 2.5 дают 1.47 , на ТМ 3.5 можно поставить за 2.20 .

50% игроков БЕТСИТИ считают, что встреча завершится победой «Барселоны». На «Севилью» отдано 20% ставок, 30% ушло на ничейный результат.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с гарантированным бонусом до 2000 ₽!