«Барса» обыграла «Севилью» шесть раз подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы каталонцев продлить серию
9 февраля в матче 23-го тура Примеры «Севилья» примет на своем поле «Барселону». Встреча начнется в 23:00 мск.
Каталонцы с 45 очками занимают третье место в таблице чемпионата, продолжая борьбу с «Реалом» и «Атлетико» за титул. «Севилья» с 28 баллами располагается на 12-й строчке.
Сине-гранатовые в отличной форме – команда Ханса Флика выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах. Севильцы могут похвастаться пятиматчевой серией без поражений дома.
Шесть последних очных игр остались за «Барселоной». В первом круге текущего сезона каталонцы победили со счетом 5:1.
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Аналитики БЕТСИТИ считают «Барсу» явным фаворитом встречи. На победу гостей предлагают коэффициент 1.53, на успех хозяев дают 5.80, вероятность ничьей оценивается в 4.70.
Эксперты уверены в том, что матч будет богатым на голы. На тотал мячей больше 2.5 дают 1.47, на ТМ 3.5 можно поставить за 2.20.
50% игроков БЕТСИТИ считают, что встреча завершится победой «Барселоны». На «Севилью» отдано 20% ставок, 30% ушло на ничейный результат.
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