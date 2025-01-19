Криптобукмекера Polymarket заблокировали в Польше из-за отсутствия местной игорной лицензии
Криптобукмекер Polymarket попал под запрет в Польше.
Министерство финансов страны обновило реестр запрещенных гемблинг-сайтов и внесло в него Polymarket. Чиновники посчитали, что платформа нелегально предлагает азартные игры.
При этом Polymarket позиционирует себя как децентрализованный рынок прогнозов, не считая свою деятельность связанной с азартными играми.
Однако платформа столкнулась с похожими проблемами в других странах. Ранее Polymarket был заблокирован во Франции и Сингапуре.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Polska
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