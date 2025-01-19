Криптобукмекера Polymarket заблокировали в Польше из-за отсутствия местной игорной лицензии

Криптобукмекер Polymarket попал под запрет в Польше.

Министерство финансов страны обновило реестр запрещенных гемблинг-сайтов и внесло в него Polymarket. Чиновники посчитали, что платформа нелегально предлагает азартные игры.

При этом Polymarket позиционирует себя как децентрализованный рынок прогнозов, не считая свою деятельность связанной с азартными играми.

Однако платформа столкнулась с похожими проблемами в других странах. Ранее Polymarket был заблокирован во Франции и Сингапуре.

Ставочная вики Спортса

Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»