Армянский букмекер Vbet стал титульным спонсором «Ботафого». Это «крупнейший коммерческий контракт» в истории клуба

«Ботафого» подписал спонсорский контракт с букмекером Vbet.

Армянская букмекерская компания стала титульным спонсором действующего чемпиона Бразилии. В рамках контракта, рассчитанного на три года, логотип букмекера появится на форме «Ботафаго» и на LED-экранах во время домашних матчей.

Букмекер не раскрывает условия сделки, но отмечает, что это «крупнейший коммерческий контракт» за 130-летнюю историю клуба.

Ставочная вики Спортса

Прогноз букмекеров на Australian Open: Медведев – антирекорд за шесть лет, в топ-10 новый претендент