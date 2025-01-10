Армянский букмекер Vbet стал титульным спонсором «Ботафого». Это «крупнейший коммерческий контракт» в истории клуба
«Ботафого» подписал спонсорский контракт с букмекером Vbet.
Армянская букмекерская компания стала титульным спонсором действующего чемпиона Бразилии. В рамках контракта, рассчитанного на три года, логотип букмекера появится на форме «Ботафаго» и на LED-экранах во время домашних матчей.
Букмекер не раскрывает условия сделки, но отмечает, что это «крупнейший коммерческий контракт» за 130-летнюю историю клуба.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Insider Sport
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