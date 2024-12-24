У «Аталанты» 11 побед подряд в Серии А. Букмекеры уверены, что серия прервется в ближайших 3 турах

«Аталанта» выиграла 11 матчей подряд в чемпионате Италии.

Букмекер БЕТСИТИ дает коэффициент 1.04 на то, что победная серия «Аталанты» достигнет максимум 13 матчей. Следующие соперники клуба в Серии А – «Лацио» (на выезде), «Удинезе» (на выезде) и «Ювентус» (дома).

На серию из 14+ побед клуба из Бергамо в чемпионате можно поставить за 9.50.

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