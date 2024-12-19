10-15% спортсменов сталкиваются с оскорблениями и угрозами от бетторов (NCAA)

17 декабря в Сенате США прошло совещание, посвященное развитию беттинг-индустрии в стране.

В ходе встречи президент Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Чарли Бейкер обратил внимание на проблему преследования спортсменов со стороны бетторов.

Бейкер отметил, что примерно 10-15% спортсменов сталкиваются с оскорблениями и угрозами от бетторов, особенно после пропущенных матчей или допущенных ошибок.

Глава NCAA считает, что эта проблема появилась из-за наличия в линиях букмекеров ставок на индивидуальные показатели спортсменов.

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