10-15% спортсменов сталкиваются с оскорблениями и угрозами от бетторов (NCAA)
17 декабря в Сенате США прошло совещание, посвященное развитию беттинг-индустрии в стране.
В ходе встречи президент Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Чарли Бейкер обратил внимание на проблему преследования спортсменов со стороны бетторов.
Бейкер отметил, что примерно 10-15% спортсменов сталкиваются с оскорблениями и угрозами от бетторов, особенно после пропущенных матчей или допущенных ошибок.
Глава NCAA считает, что эта проблема появилась из-за наличия в линиях букмекеров ставок на индивидуальные показатели спортсменов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Next.io
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