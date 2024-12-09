Клиент «Лиги Ставок» заключил экспресс на 10 матчей и выиграл более 12 млн рублей

Пользователь «Лиги Ставок» 8 декабря, в воскресенье, заключил пари на 1 900 000 рублей и выиграл 12 863 000 рублей. Коэффициенты варьировались от 1,16 до 1,34. Он собрал экспресс из 10 событий, в которые вошли матчи и футбольных чемпионатов, и Национальной хоккейной лиги. Примечательно, что на футбол беттор ставил в режиме live исключительно на тоталы.

В матчах НХЛ пользователь брал разные вариации. Например, в игре «Ванкувер» – «Тампа-Бэй» он поставил на тотал больше 4,5 гола за коэффициент 1,34. А в матчах «Нью-Джерси» – «Колорадо» и «Виннипег» – «Коламбус» взял фору +2,5 гостей за коэффициенты 1,24 и 1,29 соответственно.

Букмекерская компания «Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что сейчас проводится розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan, а при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.