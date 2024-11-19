«Я забил гол, а мой вратарь хотел меня убить». Экс-игрок «Интера» Хименес – о договорных матчах в Италии в нулевых

Бывший футболист «Интера» и «Лацио» Луис Хименес признался, что принимал участие в договорных матчах.

По словам 40-летнего чилийца, договорняки пришлись на период его выступлений за итальянскую «Тернану» с 2002 по 2008-й год.

«Я играл в договорняках и ничего не понимал. Это были мои первые игры в Италии.

В одном матче я забил гол, а мой вратарь хотел меня убить, потому что нам нужно было сыграть вничью. Этот вратарь мало играл и должен был [намеренно] пропустить. Тогда я спросил партнеров: «Почему вы не сказали мне раньше?»

Еще мы были на первом месте [с «Тернаной» во втором дивизионе Италии], играли против «Аталанты». Я заработал пенальти, и все начали кричать на меня. Партнер по команде забил гол с точки, и вместо того, чтобы праздновать, схватился за голову.

Я ничего не понял, пока врач мне не объяснил, что матч был договорным», – сказал Хименес в подкасте «Vamo a Calmarno».

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