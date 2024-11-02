«Шанхай» Слуцкого завоевал серебро в чемпионате Китая. До старта сезона букмекеры не верили, что команда финиширует в топ-3

«Шанхай Шеньхуа» стал вице-чемпионом Китая.

В последнем туре команда Леонида Слуцкого одержала волевую победу над «Чэнду» – 2:1. «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь» (5:0) и стал чемпионом, опередив «Шеньхуа» на одно очко.

До старта сезона букмекеры прогнозировали «Шанхаю» Слуцкого финиш вне топ-3 – на это можно было поставить за 1.20. Попадание в тройку призеров оценивалось коэффициентом 4.00.

«Шеньхуа» завоевал медаль впервые с 2010 года.

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