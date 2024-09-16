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«Фонбет» стал партнером контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. В прошлом сезоне партнером была «Лига Ставок»

14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Официальным партнером прокатов стала букмекерская компания «Фонбет». В прошлом сезоне партнером прокатов была «Лига Ставок».

В «Фонбет» сообщили Спортсу’‘, что пока не приняли решение о партнерстве Гран-при России.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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